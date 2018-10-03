أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 3ـ10ـ2018 بمحافظة الإسماعيلية



وسجل سعر العنب البناتي أحمر 8 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 7 جنيهات للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 25 جنيها للكيلو، والتفاح الأمريكي 40 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 6 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيهات للكيلو، والخوخ 10 جنيهات للكيلو.



شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو المانجو ما بين 7 الي 20 جنيها للكيلو حسب النوع، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 7 الي 10 جنيهات للكيلو، والرمان 7 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.