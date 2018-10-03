خطة هجومية لاتحاد جدة أمام الفتح

يستعد فریق اتحاد جدة للمواجهة المنتظرة أمام الفتح والمقرر إقامتها يوم غد الخميس، وذلك ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويميل بندر باصریح، المدیر الفني لاتحاد جدة للعب بخطة ھجومیة نظرًا لأن الفريق بحاجة للثلاث نقاط وللقضاء على النقط السلبية التي يعاني منها العميد وظهرت بشكل واضح خلال المباريات الماضية.

ویصل الكرواتي سلافین بیلیتش، مدرب اتحاد جدة الجديد، لكي یتابع مباراة العميد من أجل رؤية اللاعبين ومتابعة مستواهم الفني قبل أن يقود الفريق أمام أحد بالجولة السادسة.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز السادس عشر وبحوزته نقطة واحدة بعد أربع جولات حيث خسر من "الشباب والقادسية والتعاون" وتعادل ضد الوحدة بالجولة الماضية.