عاجل - السعودية | مقتل شخص وإصابة 11 في حريق بمصنع للبتروكيماويات بينبع

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أعلن المتحدث باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبد الرحمن عبد القادر، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين ، جراء حريق اندلع في مصنع تابع للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) في محافظة ينبع.

وأكد عبد القادر، في تصريح لـ "الإخبارية"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب بعد ظهر الثلاثاء، وأن فرق مكافحة الحوادث الصناعية تعمل على تبريد الموقع.

وأضاف عبدالقادر أن" المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن أسباب فنية تتعلق بالعمليات الصناعية داخل المنطقة الصناعية".

المصدر:- صحيفة عاجل