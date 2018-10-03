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عاجل - السعودية | الإنذار المبكر يصدر تنبيهًا متقدمًا بأمطار وسيول على 7 مناطق

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
عاجل - السعودية | الإنذار المبكر يصدر تنبيهًا متقدمًا بأمطار وسيول على 7 مناطق
المملكة - أرشيفية
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الفجر السعودي
 

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أصدر مركز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

 

وتبدأ الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة في الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء، وتنتهي في العاشرة مساءً، وكذلك تبدأ نحو الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي في التاسعة مساء على مناطق الباحة وعسير وجازان.

 

أما مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، فتبدأ الحالة الماطرة بها الساعة الرابعة فجر اليوم (الأربعاء)، وتنتهي في الرابعة فجر غد (الخميس).

 

المصدر:- صحيفة عاجل

 

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