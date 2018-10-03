أردوغان يكشف عن "محور الشر الثلاثي" ويتعهد بالتخلص منه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثقته بقدرة حكومته على تخليص البلاد من "محور الشر الثلاثي" المتمثل في الفائدة والتضخم وانخفاض سعر الليرة أمام العملات الأجنبية.

وشدد أردوغان في كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه العدالة والتنمية البرلمانية في أنقرة، على أن اقتصاد بلاده بدأ في التخلص من الضغوط الخارجية التي تمارس ضده، ودعا رجال الأعمال والصناعة إلى التحلي بقليل من الصبر.

واعتبر الرئيس التركي أن أفضل رد على ما وصفها بـ"الهجمات الاقتصادية الخارجية" على تركيا، هو الإصرار على زيادة الإنتاج والعمل الدؤوب.

ولفت إلى الرقم القياسي الذي تحقق في صادرات سبتمبر الماضي والتي بلغت قيمتها 14.5 مليار دولار.

يذكر أن الليرة التركية تمكنت مؤخرا من استعادة عافيتها جزئيا، نتيجة رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، وخطوات اقتصادية أخرى اتخذتها الحكومة.