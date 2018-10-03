نتنياهو يشكر ترامب على المليارات

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن شكره لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس على المساعدات العسكرية المقدرة بـ38 مليار دولار لتل أبيب.

وكتب نتنياهو في تويتر: "أشكر الإدارة الأمريكية والكونغرس على التزامهما بدعم إسرائيل وعلى أموال الدعم الأمريكية التي ستحول إلى إسرائيل خلال العقد المقبل أيضا".

وأضاف: "إسرائيل تواجه كما يواجه العالم تحديات أمنية معقدة وعلى رأسها العدوان الإيراني. الدعم الأمريكي غير المشروط لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها يعد إحدى ركائز العلاقات المتينة بين البلدين".

وأعلنت الخارجية الأمريكية بدء تنفيذ اتفاق المساعدات العسكرية بين واشنطن وتل أبيب، والذي يتضمن مساعدة الأخيرة بـ38 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وتعتبر المساعدات هذه، أكبر حزمة تقدمها واشنطن لأي دولة، حيث ستخصص 5 مليارات منها لمواصلة تطوير المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ البالستية والباقي لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية.

وجاء توقيع اتفاق المساعدة الأمريكية لتل أبيب في عهد أوباما، من أجل تهدئة التحفظات الإسرائيلية على الاتفاق النووي مع إيران.