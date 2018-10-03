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"الإسكندرية السينمائي" يحتفي بمرور 50 عاما على إنتاج أول فيلم "مصري روسي"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:27 ص
الإسكندرية السينمائي يحتفي بمرور 50 عاما على إنتاج أول فيلم مصري روسي
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يستعد مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، فى دورته الرابعة والثلاثين، والتى تنطلق فعاليته اليوم حتى الثامن من شهر أكتوبر الجاري، للاحتفاء بمرور خمسين عامًا على إنتاج أول فيلم مصرى روسى مشترك، وهو فيلم "الناس والنيل"، وذلك ضمن الاحتفالية التى ينظمها المهرجان لعرض بعض أعمال المخرج العالمى يوسف شاهين، على أن يكون فيلم "الناس والنيل" على رأس هذه الأعمال التى ستعرض ضمن فعاليات المهرجان.

"الناس والنيل" وهو العمل السينمائى الأول، وقد يكون الأوحد الذى تشاركت فيه دولتا مصر وروسيا لإنتاجه عام ١٩٦٨، أى عقب النكسة بعام واحد، وهو العمل الذى تعاون فيه الفن المصرى والفن الروسي، من خلال كتابة الفيلم الذى تم وضع السيناريو والحوار له بين المخرج الراحل يوسف شاهين، والكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، والكاتب الروسى نيكولاى فيجوروفسكى.

وشارك بالتمثيل ضمن أحداث الفيلم بعض الممثلين الروسيين منهم، فلاديمير إيفاشوف، وإينا فيدورافا، ويورى كمورنيج، كما وضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار الروسى آرام خاتشاتوريان.

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