ماذا قال علاء مبارك عن فوز الأهلي رغم تشجيعه للإسماعيلي

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 63.1717% إسلام عيسى 6.3893% طاهر محمد طاهر 1.7693% محمود علاء 7.7982% يوسف أوباما 5.9305% أحمد فتحي 10.7143% عامر عامر 1.3434% لاعب آخر 2.88330000000001%