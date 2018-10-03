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ماذا قال علاء مبارك عن فوز الأهلي رغم تشجيعه للإسماعيلي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:30 ص
ماذا قال علاء مبارك عن فوز الأهلي رغم تشجيعه للإسماعيلي
الأهلي ووفاق سطيف
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الفجر الرياضي
 

 

أشاد علاء مبارك نجل محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق بفوز النادي الأهلي على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وكتب علاء مبارك على تويتر: "مبروك لنا جميعاً فوز النادي الأهلي ، وكلنا أهلي في بطولة أفريقيا ، وإن شاء الله في النهائي والفوز بالگأس".

 

يذكر أن علاء مبارك معروف عنه أحد المشجعين للنادي الإسماعيلي وليس الأهلي.

 

 

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