بعد إطلاقه أول أغنياته.. نجل شقيق عامر منيب يكشف كواليس علاقته بعمه الراحل (فيديو)
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:08 صالفجر الفني
كشف المطرب الشاب خالد منيب، نجل شقيق المطرب الراحل عامر منيب، كواليس علاقته بعمه الراحل وذلك بعد إطلاقه باكورة أعماله الغنائية "التقل مزاج".
ولفت خلال لقائه في برنامج "Insider بالعربي" المذاع على قناة "دبي" أنه كان يشارك الراحل اختيار أغنياته منذ كان طفلًا.
وأشار إلى أنه ظل طوال حياته يستفيد من خبرات عمه الراحل حيث كان الأخير دائم النصح له.
يذكر أن الشبه الشديد بين خالد منيب وعمه الراحل استرعى انتباه الجمهور ونشطاء التواصل الاجتماعي حيث علق أحدهم: "لو غمضت عينى كأني سامع عامر منيب الله يرحمه"، وعلق آخر: "واضح إن عائلة منیب المواهب فیها ما بتنتهیش".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عامر منيب سينما دراما الفجر الفني اغنية اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن أحمد الفيشاوي يمشف