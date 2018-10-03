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القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:04 ص
القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا
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مني العوضي
 
يستعد فريق ليفربول والمحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، لخوض لقاء ناري مع نابولي الإيطالي، يوم غدٍ الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "سان باولو" موقعة ليفربول مع نابولي، مساء يوم غدٍ الأربعاء والموافق 3 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 بتوقيت الإمارات.

ويتصدر ليفربول المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في المباراة الماضية على باريس سان جيرمان بينما نابولي في المركز الثالث عقب تعادله مع النجم الأحمر بلجراد الصربي.

وستنقل مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري الأبطال مباشرةً عبر فضائية "بي إن سبورت 5" الرياضية القطرية وذلك بصوت المعلق حفيظ دراجي.

كما ستذاع تلك المباراة عبر القناة الإنجليزية "BT Sport 1" بالإضافة إلى الفضائية الأمريكية "NBC Sports" وقناة "SuperSport 6 Africa" الجنوب إفريقية.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نابولي بدوري الأبطال عبر موقع الفجر الرياضي.

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