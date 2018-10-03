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مكرم محمد أحمد: قرار منع ظهور مرتضي منصور لا يمس الزمالك

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:16 ص
مكرم محمد أحمد: قرار منع ظهور مرتضي منصور لا يمس الزمالك
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هالة الشحات
 
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا قانوني وسليم، والتزم فيه المجلس المعايير الإعلامية والأخلاقية.


وأضاف في برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد، أن "قرارات المجلس الأعلى ستنفذ فعليًا، ولا يمس القرار منصبه كنائب في مجلس النواب، ويستطيع الخروج في الإعلام للحديث عن الشأن النيابي فقط".

وتابع أن "المجلس الأعلى سلطة قانونية، وكل قراراته قانونية صحيحة، ونحن نحترم جمهور الزمالك، والقرار لا يمس الزمالك على وجه الإطلاق".


وشدد على أن "حظر ظهور مرتضى منصور لمدة 3 أشهر، وأقول لجمهور الزمالك إن القرار ليس ضده، ونحن لا نخاف من أي شيء، ولن نرد على أي بذاءات ولا ندخل في أي معارك، ونقبل الطعن على القرار في أي محكمة".

وأكد أن "المجلس ليس له شأن في وقف بث قناة بيراميدز، ونحن أنذرنا القناة فقط، والقرار يخص بيراميدز وهم أحرار فيه، ونحن لا نريد الإضرار بالعاملين".
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