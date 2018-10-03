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ميدو: الوسط الرياضي يعيش مرحلة "الوحش" والخاسر هو الزمالك (فيديو)

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:13 ص
ميدو: الوسط الرياضي يعيش مرحلة الوحش والخاسر هو الزمالك (فيديو)
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هالة الشحات
 
قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، إن "إيقاف مرتضى منصور نتيجة طبيعية، بعد السكوت على تطاول الكثير من الأطراف على بعضهم في الإعلام


وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد، أنه "نحن نعيش حاليًا مرحلة الوحش في الوسط الرياضي المصري، وإن أي توابع للقرارات سيكون الخاسر فيها نادي الزمالك العريق".


وتابع: "حرام يستغل نادي الزمالك في الواجهة، ويتضرر من المشكلة، والخاسر الرئيسي الآن هو النادي والملايين من جمهوره"، مؤكدًا أن "منع ظهور مرتضى إعلاميًا في مصلحة الزمالك، وقد يكون الأمر بداية لحل المشاكل".

وعن شطب عضوية حازم إمام، قال: "تاريخ حازم إمام وعائلته في النادي لا يضرها قرار أو كلمة، وحازم له تاريخ كبير داخل النادي، ويكفي أن جده وأبيه من مؤسسي النادي، وعائلة إمام من أكثر المخلصين للنادي".
المزيد عن: ميدو شطب حازم إمام الزمالك إيقاف مرتضي منصور
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