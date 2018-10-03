هذه أكثر أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد استماعا
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:59 ص
تصدرت أغنية "إنت مغرور"، من ألبوم عمرو دياب "كل حياتي"، قائمة الأكثر استماعًا بعد مرور 48 ساعة فقط
على طرح الألبوم رسميًا عبر الخدمة المدفوعة مقدّماً من إحدى شركات المحمول، ومنصات السوشيال ميديا التي شهدت تسريبًا لنسخة عالية الجودة من الألبوم.
أغنية "أنت مغرور" من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ولم تصدر ضمن الأغنيات المفردة التي طرحت طوال الشهرين الماضيين، وطلب عدد كبير من جمهور دياب طرحها سريعاً عبر حسابه الخاص بموقع اليوتيوب. وأكد مؤلفها أنها ستتجاوز نجاح أغنية "أجمل عيون" الشهيرة ببرج الحوت،
يذكر أن الألبوم تضمن، بصورته الرسمية النهائية، 13 أغنية هي: يا ساحر، يتعلموا، هدد، كل حياتي، كنت في بالي، باين حبيت مع مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب، يا هناه، تعالي، ده لو اتساب، ملاك الحسن، أنت مغرور، وقالك ندم.
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