هذه أكثر أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد استماعا





أغنية "أنت مغرور" من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ولم تصدر ضمن الأغنيات المفردة التي طرحت طوال الشهرين الماضيين، وطلب عدد كبير من جمهور دياب طرحها سريعاً عبر حسابه الخاص بموقع اليوتيوب. وأكد مؤلفها أنها ستتجاوز نجاح أغنية "أجمل عيون" الشهيرة ببرج الحوت،



