ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نادر السيد: الأهلي تعود على اللعب بدون جمهور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:46 ص
نادر السيد: الأهلي تعود على اللعب بدون جمهور
طباعة
الفجر الرياضي
 
أكد نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الاحمر اعتادوا لعب المباريات بدون جمهور.


وقال السيد في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن لاعبي الاهلي اعتادوا اللعب في هذه الظروف ولديهم الدوافع وأن كان وجود الجمهور يمنحهم دوافع أكبر.


وواصل أن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد هي الأهم للأهلي في الوقت الحالي لانه لم يفز بها من 5 سنوات.

المزيد عن: وفاق سطيف نادر السيد الزمالك الاهلي الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 7:50:04 AM