نادر السيد: الأهلي تعود على اللعب بدون جمهور

أكد نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الاحمر اعتادوا لعب المباريات بدون جمهور.









وقال السيد في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن لاعبي الاهلي اعتادوا اللعب في هذه الظروف ولديهم الدوافع وأن كان وجود الجمهور يمنحهم دوافع أكبر.









وواصل أن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد هي الأهم للأهلي في الوقت الحالي لانه لم يفز بها من 5 سنوات.



