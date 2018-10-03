مساعد وزير الإسكان: تم بناء 500 ألف وحدة سكنية في 4 سنوات



وأضاف "عباس"، في لقاء مع برنامج "الحياة في مصر"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنهم يبنون المساكن الفاخرة للطبقة الغنية وتأخذ الأموال وتبنى بها وحدات لمحدودى الدخل.



وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أنه تم إنشاء 500 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات الماضية للإسكان الاجتماعى فقط، موضحا أن الاستعلام عن المقبولين فى شقق الاسكان ياخذ وقت بسبب كثرة الأعداد.

قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الوزارة تقوم بتنفيذ وبناء مساكن لجميع فئات الشعب، الفقيرة، والمتوسطة، والغنية.