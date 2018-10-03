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تجسيد قصة حياة المغني العالمي إلتون جون في فيلم سينمائي (فيديو)

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:35 ص
تجسيد قصة حياة المغني العالمي إلتون جون في فيلم سينمائي (فيديو)
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تعرض صالات السينما العالمية فيلم السيرة الذاتية "Rocketman"،في 17 مايو القادم 2019.

يكشف الفيلم الجديد أسرار حياة أسطورة الموسيقى الشهيرة ألتون جون من أيامه الأولى التي كان يدرس خلالها في الأكاديمية الملكية للموسيقى، وصولا إلى صعوده السريع إلى عالم الموسيقى في السبعينات وما بعدها.

ويشارك في بطولته كل من النجوم تارون إيجرتون وبرايس دالاس هوارد وريتشارد مادن وجيمي بيل وغيرهم، سيناريو لي هول، إخراج الإنجليزي الشهير ديكستر فليتشر. 

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