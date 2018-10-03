دانا الحلبي تطلق جديدها بعنوان "باتينجان" (فيديو)





بعد النجاح الذي حققته أغنية "أموت بالشوكلاطة" أطلقت الفنانة دانا الحلبي، أغنيتها الجديدة بعنوان "باتينجان" من كلماتها، الحان فاتن برازي، توزيع روبير الاسعد، وانتاج FB Production والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج شهاب عبّاس على مدّة يومين، والتي ستعرض عبر اشهر الشاشات كالـMTV Lebanon، هواكم، ارابيكا، اغاني اغاني وغيرها خلال اليومين القادمين.





موضوع الاغنية مستمد من الجو الإفريقي، جريء من حيث النوع بعيدًا عن الجرأة المبتذلة التي تسود الوسط الفني حاليًا، بل تحاول الحلبي تقديم نوع من الفن الخاص بها، وتسعى لإبراز مقدراتها التمثيلية وايصال رسائل من خلال هذا المجهود، لا سيّما أن الفنانة دانا الحلبي تستعد قريبًا للظهور بشكل مختلف كليًّا عبر برامج "الفوازير" وهذا النوع من البرامج يليق بدانا التي تقدّم شخصيات نقدية متجدّدة وبقالب جريء ومحترم بالوقت عينه كما ذكرنا.





وتزامن إطلاق الأغنيه مع عرض مسلسل دوره جونيه بيروت على شاشة lbc وتصوير فيلم مهراجا بجانب زياد برجي وداليدا خليل وإخراج فادي حداد.







