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تفاصيل مثيرة عن فتاة ترقص أعلى سيارة على طريق صلاح سالم والأمن يلقي القبض عليها

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:09 ص
تفاصيل مثيرة عن فتاة ترقص أعلى سيارة على طريق صلاح سالم والأمن يلقي القبض عليها
فتاة صلاح سالم
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، فتاة ظهرت بملابس مثيرة وهي ترقص، أعلى سيارة على طريق صلاح سالم.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لفتاة ترقص فوق سطح سيارة أمام عمارات العبور بشارع صلاح سالم، الأمر الذى أثار جدلًا، وحالة من الاستياء.

ورصدت المتابعات الأمنية، تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة ترتدي ملابس شبه عارية وترقص أعلى سقف سيارة بطريق صلاح سالم.

وأفادت مصادر أمنية، بأنه تم تحديد الفتاة وصديقها قائد السيارة وضبطهما، وبالفحص والتحري تبين أنهما كانا عائدين من حفل وفي حالة سكر، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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