كورة جول مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب رابط كورة أون لاين لايف مشاهدة مباراة المصري

يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره فيتا كلوب الكونغولي اليوم الأربعاء 3-10-2018 في التاسعة مساءا على ملعب بورسعيد ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.





معلومات عن مباراة المصري وفيتا كلوب في الكونفيدرالية:

ويسعى الفريق البورسعيدي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل موقعة الإياب في الكونغو، وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق على تحفيز اللاعبين خلال المران الفريق، مؤكدا على قدرتهم على تحقيق نتيجة كبيرة وعبور الفريق الكونغولي وتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ النادي.





وأكد مدرب فيتا كلوب فلوران إيبينغيه بصعوبة مواجهة المصري، وقال "المصري فريق كبير ويدربه لاعب (سابق) كبير هو حسام حسن".





وتابع "الفرق المصرية تمتلك لاعبين أصحاب مهارات وسرعات، والمصري فريق جيد لذلك نجح في الوصول الى نصف النهائي ونحن كذلك".





وأضاف "فريقي جيد وطموحي كبير للفوز بالبطولة، أنا دائما أبحث عن الفوز فقط".

طريق التأهل سواء للمصري أو فيتا كلوب:

نجح المصري في الاطاحة بنادي اتحاد العاصمة الجزائري من الدور الربع نهائي، حيث فاز في الذهاب بنتيجة 1-0، وكرر نفس النتيجة في مباراة الإياب.





وفاز نادي فيتا كلوب ضد نادي نهضة بركان، بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب على أرضه، وخطف التعادل في الإياب بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الدور ال8 من البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة المصري وفيتا كلوب الكونغولي اليوم الأربعاء 3-10-2018 في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بورسعيد، وتذاع المباراة على قناة بين سبورت الرياضية والقناة الثانية الأرضية.

وكانت بعثة فريق فيتا كلوب قد وصلت بحضور 27 فرداً قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولى فى ساعة مبكرة من فجر اليوم قادمةً من مدينة الدار البيضاء المغربية، وكان فى استقبالها أحمد متولى مسئول الشئون الادارية والترجمة بالنادى المصرى والذى أكد أن قوام البعثة سيكتمل صباح غداً بوصول أربعة أفراد آخرين من بينهم رئيس البعثة حيث تعذر الحجز لجميع أفراد البعثة فى رحلة واحدة على الخطوط الجوية المغربية نظراً لظروف حجز الطيران.