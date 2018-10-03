مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم | شاهد مباراة برشلونة دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو استاد ويمبلي لمشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم الأربعاء 3-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا، في مباراة مثيرة وممتعة نظرا لعراقة الفريقين.





معلومات عن المباراة:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم وهو واحد من أبرز المرشحين للقب رغم غيابه عن التتويج بالبطولة منذ بطولة 2014-2015 التي توج بطلاً للأبطال على حساب السيدة العجوز؛ واستطاع الفريق الكاتالوني الانتصار في الجولة الأولى برباعية نظيفة على بي اس في آيندهوفن ليتصدر المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.





بينما يسعى فريق توتنهام لتحقيق أول انتصار له في المجموعة، وتعويض خسارته بالسان سيرو على يد الإنتر بنتيجة (2-1) في الجولة الأولى التي خاضها، ليحتل للمركز الثالث بفارق الأهداف عن آيندهوفن، بينما يحتل الأنتر وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يدفع فالفيردي بالقوة الضاربة في مباراة اليوم، والتي ستكون على النحو التالي:

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمو لينجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فيليبي كوتينيو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

بينما استقر بوتشينيو على تشكيلة توتنهام والتي ستكون كالتالي:

هوجو لوريس

داني روز - يان فيرتونخين - توبي ألدرفايريلد - كيران تريبيير

موسى ديمبيلي- هاري وينكس - كريستيان إريكسن - إريك دير- لوكاس مورا.

هاري كين .

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم الأربعاء 3-10-2018 في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المبارة عبر قناة بين سبورت الرياضية، وستكون المواجهة مذاعة عبر عدة قنوات مفتوحة مثل "SuperSport 5 Africa" الجنوب أفريقية، وقناة "RMC Sport 2"، وفضائية "BT Sport 2" الإنجليزية.





وسيتم نقل مباراة برشلونة مع توتنهام في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عبر فضائية "بي إن سبورت 1" الرياضية وسيقوم يوسف سيف بالتعليق على اللقاء.





ويأتي ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى كالتالي:

1- برشلونة: 3 نقاط

2- الإنتر: 3 نقاط

3- توتنهام: بدون نقاط

4- آيندهوفن: بدون نقاط