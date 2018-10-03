محمد صلاح على رأس تشكيلة نابولي المتوقعة لمواجهة نابولي
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:49 صالفجر الرياضي
يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على فريق نابولي مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:
حارس المرمى : اليسون بيكر.
الدفاع : اليكساندر ارنولد – فان دايك – جو جوميز – روبرتسون.
الوسط : كيتا – فينالدوم – ميلنر.
الهجوم : صلاح – ماني - روبرتو فيرمينو.
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