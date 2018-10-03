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افتتاح خاص لـ"جريمة الإيموبيليا" بمهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:30 ص
افتتاح خاص لـجريمة الإيموبيليا بمهرجان القاهرة السينمائي
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يعد مهرجان القاهرة السينمائي افتتاحًا خاصًا لفيلم "جريمة الإيموبيليا"ضمن النسخة الجديدة المقرر إطلاقها توفمبر المقبل. 

وأشار الفنان طارق عبد العزيز الذي يشارك في الفيلم،  إلى أن الفيلم توجد به قصة جيدة تجعله جديرا بالعرض ضمن مهرجان عريق كمهرجان القاهرة.

وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل في عمارة الإيموبيليا الشهيرة، وذلك في إطار تشويقي، من تأليف وإخراج خالد الحجر، ويشارك في بطولته الفنان الراحل جميل راتب، ناهد السباعى، هانى عادل، وماهر إسماعيل.


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