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مودريتش يكشف سر جلوسه على مقاعد بدلاء ريال مدريد

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:21 ص
مودريتش يكشف سر جلوسه على مقاعد بدلاء ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
سقط ريال مدريد، أمام مضيفه سيسكا موسكو الروسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوجينيكي في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.


وقال مودريتش في تصريحاته اليوم بعد المباراة: لم نتوقع أن نفقد النقاط هنا وبطبيعة الحال ، لم يكن الجو في غرفة خلع الملابس جيد ، يجب أن نرفع رؤوسنا ونحل هذا في أقرب وقت ممكن ، أمام اشبيلية والليلة لم نُقدم أفضل مستوى لدينا ، أمام أتليتيكو كنا بشكل أفضل .


وأضاف مودريتش: بالطبع ، من المثير للقلق عدم التسجيل في ثلاث مباريات متتالية والأن علينا أن ننهض وأن نواصل بإيجابية وكذلك نتحسن ، وسنجد حلًا لذلك .


وتابع مودريتش: كان لدينا فرص كثيره في هذه المباريات ولكننا أضعنا هذه الفرص ، الكره رفضت الدخول لكن هذا جزء من كرة القدم ، يجب أن نستمر في التحسن وأن نكون متعاونين وسنجد حلًا لكل ذلك ، المدرب أراد أن أستريح لأنني لعبت ثلاث أو أربع مباريات على التوالي ، وتم التخطيط لذلك .

المزيد عن: مودريتش سيسكا موسكو ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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