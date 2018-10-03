ماريانو دياز يعرب عن أسفه من هزيمة ريال مدريد

سقط ريال مدريد، أمام مضيفه سيسكا موسكو الروسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوجينيكي في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.





وقال ماريانو دياز في تصريحاته بعد المباراة: يجب ان نستمر بالعمل كمجموعة وان نعمل لتسجيل الأهداف، بالرغم من الهزيمة سنبذل أقصى ما لدينا دائماً.





وأضاف: نحن حزينين بسبب النتيجة، لقد حاولنا حتى النهاية، لكن لم يُحالفنا الحظ امام المرمى، لقد صنعنا العديد من الفرص وهذا شيء مهم.