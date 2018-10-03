تعليق تاريخي من مدرب سيسكا موسكو بعد الفوز على ريال مدريد

أكد فيكتور جونتشارينكو، المدير الفني لسسكا موسكو الروسي، عقب الانتصار التاريخي بهدف نظيف على العملاق ريال مدريد، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، أن فريقه خرج بهذه النتيجة لأنه دافع بشكل "طيب للغاية" وكان "شجاعا" و"شرسا" في الهجوم.





وقال جونتشارينكو، أثناء المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي احتضنها ملعب (لوجنيكي) بالعاصمة موسكو ضمن المجموعة السابعة "لقد دفاعنا بشكل طيب جدا. قدمنا أداء طيبا في الدفاع وتحلينا بالشجاعة والشراسة في الهجوم. كما أن الهدف المبكر الذي سجلناه زاد من الضغوط على المنافس".





وأقر بأنه "حتى الدقيقة الأخيرة" لم يصدق لاعبوه بأنهم سيفوزوا على بطل أوروبا، الفريق الذي يمكنه "صناعة الفرص في أي وقت".





وأشار المدرب الشاب (41 عاما) إلى أن قلة الخبرة جعلت أداء الفريق يتراجع كثيرا في نهاية النصف الأول وهي الفترة التي صنع خلالها الفريق الملكي أهدافا كثيرة.





وقال في هذا الصدد "كان علي تهدئة اللاعبين في الاستراحة. بعضهم لم يكن متخيلا أننا متقدمين في النتيجة. وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء كثيرا، وكان بإمكاننا حتى مضاعفة النتيجة".





وأوضح جونتشارينكو أنه انتصار اليوم أعاد إلى ذهنه الانتصار التاريخي والمفاجئ الذي حققه في 2012 عندما كان يقود باتي بوريسوف البيلاروسي على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (3-1).