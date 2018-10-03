بيلا حديد تفاجئ المعجبين بمظهرها الجديد (صورة)

زينت عارضة الأزياء بيلا حديد، غلاف المجلة العالمية "بازار أرابيا"، بمظهر جديد خلاب.





وظهرت بيلا حديد في الصورة في معطف أخضر مع غطاء رأس ضخم وعلى عنقها، عقد ثمين على شكل طوق مع حجر أخضر كبير على شكل قطرة في الوسط، وتزين أذنيها حلقات من نفس الطقم وخاتم على إصبعها.

وقامت النجمة بجمع شعرها، ومكياجها طبيعي إلى أقصى حد، وبهذا الشكل، ستظهر بيلا حديد على غلاف "بازار أرابيا" في إصدار أكتوبر/تشرين الأول.





وقد نشرت بيلا على صفحتها، صورتها من غلاف المجلة التي جمعت خلال 13 ساعة، أكثر من 833 ألف إعجاب.



