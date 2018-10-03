لايف HD.. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر | يلا شوت رابط مباراة برشلونة وتوتنهام جودة مميزة بدون تقطيع

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بطاقة مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم

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موعد مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1 – bein sports HD 1

معلق المباراة : يوسف سيف

الساعة : 9:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل برشلونة أمام توتنهام :-

حراسة المرمي: تير شتيجن، خط الدفاع: جوردي ألبا ـ جيرارد بيكيه ـ صامويل أومتيتي ـ سيرجيو روبيرتو، خط الدوسط: سيرجيو بوسكيتس ـ إيفان راكيتيتش ـ فليب كوتنيو، خط الهجوم: عثمان ديمبلي ـ ليونيل ميسي ـ لويس سواريز.

تشكيل توتنهام أمام برشلونة:-

فورم – فيرتونجن – سانشيز – ألدروايريلد – ديمبيلي – ديلي آلي – كريستيان اريكسن - بن دافيس – كيران تريبير – هاري كين – لوكاس مورا

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