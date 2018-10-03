مشاهدة مباراة بيراميدز وبتروجت بث مباشر اليوم الأربعاء 3-10-2018 الدوري المصري

يستضيف فريق بيراميدز نظيره بتروجت في السادسة مساء اليوم الأربعاء 3-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

معلومات عن المباراة:

يسعى فريق بيراميدز للحفاظ على نتائجه المميزة وخطف الصدارة من الزمالك، حيث يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات فاز في 4 وتعادل في 3، وفي حالة الفوز سيتصدر الفريق المسابقة، بعد تأجيل مباراة الزمالك بسبب مشاركته في السوبر المصري السعودي.

ويعول بيراميدز كثيرا على البرازيلي كينو نجم الفريق الأول، وأفضل لاعب في بطولة الدوري المصري حتى الآن.

بينما يبحث فريق بتروجت بقيادة مديره الفني طارق يحيي عن تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض نتائجه المخيبة هذا الموسم، حيث يحلت بتروجت المركز الـ14 برصيد 8 نقاط جمعها من فوز وحيد و5 تعادلات وهزيمتين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة بيراميدز وبتروجت في السادسة مساء اليوم الأربعاء 3-10-2018 على ملعب الدفاع الجوي، وتذاع المباراة على قناة أون سبورت، والنيل للرياضة.