وزارة التشغيل بتونس تعتزم عرض مشروع اتفاقية للتعاون في التشغيل مع الكويت

أكد المدير العام للهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل المهني والتشغيل ،الثلاثاء، أحمد المسعودي، أن الوزارة ستعرض قريبا مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التشغيل مع الكويت لبحث آليات تشغيل الكفاءات التونسية في السوق الكويتية.





وأوضح المسعودي في تصريح لـ(وات) على هامش ندوة نظمتها الوزارة بتونس حول التشغيل بالخارج، أن مشروع الاتفاق سيتم عرضه بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وفي اطار أشغال اللجنة المشتركة بين البلدين، مشددا، على أن الوزارة تطمح كذلك الى ابرام مشاريع اتفاقيات مماثلة مع بلدان مثل السعودية وألمانيا بهدف دفع وتيرة توفير فرص الشغل لطالبيها بالخارج.





ومن جهته، أفاد كاهية مدير الهجرة بالوزارة عبد الله الزريبي، أن تونس ترتبط بعدد من الاتفاقيات مع كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وقطر وسويسرا تهم التعاون في مجال التشغيل بالخارج، مشيرا، الى أنه تم توفير ما يناهز 4 آلاف موطن شغل بفرنسا في اطار الاتفاق المبرم بين البلدين من مجموع حصة بـ 9 آلاف موطن شغل.





وأقر، بأن اتفاقية التعاون مع سويسرا لم توفر سوى 50 موطن شغل من 150 فرصة عمل خصصت سنويا لطالبي الشغل من تونس من بين أصحاب الشهائد العليا و حاملي شهائد التكوين المهني، مبرزا، أن اتفاق التعاون مع ألمانيا ينص على توفير 3 آلاف موطن شغل في المهن شبة الطبية والطب العام باعتبارها اختصاصات تشكو من تطور في نسبة البطالة .





وأكد الزريبي في المقابل، وجود برنامج لإيفاد ملحقين للتشغيل في عدة بلدان بالخارج سعيا نحو توفير مواطن شغل لطالبيها من التونسيين في أسواق جديدة من بينها الكندا وبالبلدان الافريقية حيث لا تمثل نسبة الجالية التونسية سوى 1 بالمائة من مجموع 4ر1 مليون تونسي يقيمون بالخارج.