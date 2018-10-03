شاهد محمد صلاح – كورة ستار لايف Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت HD

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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مميزة ومتفردة لـ مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر اليوم الأربعاء 3-10-2018 في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية بدون تقطيع، بث مباشر وحي مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب - قناة

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فيتا كلوب اونلاين، مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة المصري وفيتا كلوب ، ويبحث المصري عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب تزيد فرص تأهله للمباراة النهائية للكونفيدرالية، وذلك عندما يتقابل الفريقين في يومنا الأربعاء 3-10-2018.

بطاقة مباراة المصري وفيتا كلوب اليوم

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موعد مباراة المصري وفيتا كلوب اليوم

البطولة : الكونفيدرالية الأفريقية

القنوات الناقلة: بي إن سبورت إتش دي 2 – bein sports HD 2

معلق المباراة : محمد الكواليني

الساعة : 9:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل المصري أمام فيتا كلوب :-

حراسة المرمى: محمود السيد، خط الدفاع: مصطفى مارسيلو، كوفي، أحمد شوشة، محمد جابر، خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، توريك جبريل، خط الهجوم: أحمد ياسر، إسلام عيسى، محمد جيرندو.

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مشاهدة مباراة المصري وفيتا كلوب بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية.. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :