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ترتيب الكتل في البرلمان: المرتبة الأولى للنهضة والثانية للإئتلاف الوطني والثالثة لنداء تونس

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:18 ص
ترتيب الكتل في البرلمان: المرتبة الأولى للنهضة والثانية للإئتلاف الوطني والثالثة لنداء تونس
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محمد وليد الجموسي
 
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، عقب كلمته الإفتتاحية في مستهل افتتاح الدورة النيابية الخامسة، عن التوزيع الجديد للكتل داخل البرلمان الذي يضم 217 نائبا.

وحلت كتلة حركة النهضة في المرتبة الأولى ب68 نائبا، تليها كتلة الإئتلاف الوطني في المرتبة الثانية ب47 نائبا، فكتلة نداء تونس في المرتبة الثالثة ب43 نائبا، ثم كتلة الجبهة الشعبية ب15 نائبا، وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس ب14 نائبا، فالكتلة الديمقراطية ب12 نائبا، وكتلة الولاء للوطن ب11 نائبا.

ويضم البرلمان 7 نواب من غير المنتمين إلى كتل.

يذكر أن كتلة نداء تونس تقدمت مساء  الإثنين، بطعن لدى مكتب المجلس في شأن نوابها الذين انضموا إلى كتلة الإئتلاف الوطني دون الإستقالة من الحزب، غير أن مكتب المجلس رفض هذا الطعن، نظرا إلى عدم وجود ما يمنع تغيير الكتلة في النظام الداخلي للبرلمان.  

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