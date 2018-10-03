بعد وفاته.. من هو الأنبا بيشوي "رجل الكنيسة الحديدي"؟





توفي الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عهد البابا الراحل شنودة الثالث، والذي لقب بلقب "الرجل الحديدي".





وترصد "الفجر" معلومات عن الأنبا بيشوي، الذي اشتهر فى الكنيسة بكونه واعظا متميزا، ولاهوتيا بارعا، والذي مثل الكنيسة في عدة مؤتمرات بالخارج، واختير عضوًا بعدد من المجالس العالمية.

ـ ولد الأنبا بيشوي يوم 19 يوليو 1942 بمدينة المنصورة، ولكن والده من دمياط.

- من أسرة عريقة ومتدينة فهو من عائلة القديس سيدهم بشاي.

- تنيح والده المهندس إسكندر نقولا وتركه في سن الرابعة من عمره، فتولى عمه الأستاذ ألفونس نقولا تربيته ورعايته بدمياط.

- تلقى دراسته الأولى في بورسعيد، ثم جاء إلى الإسكندرية حيث حصل على بكالوريوس الهندسة، "قسم كهرباء"، بتقدير امتياز عام 1963، من جامعة الإسكندرية وكان عمره في ذلك الوقت أقل من 21 عاما.

- عين معيدًا بكلية الهندسة بالإسكندرية، وتقدم في الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، فحصل على درجة الماجستير في يوم 28 مايو 1968.

- من الناحية الروحية تأثر الأنبا بيشوى بالقمص بيشوي كامل، والقمص تادرس يعقوب ملطى.

- ترهب يوم أحد الرفاع سنة 1969.

- سيم قسًا في يوم أحد الشعانين «أحد التناصير» يوم 12 أبريل 1970.

- سيم قمصًا في 17 سبتمبر 1972.

- رسمه قداسة البابا شنوده مطرانًا مع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة.

- تم اختياره سكرتيرًا للمجمع المقدس «بعد الأنبا يوأنس» عام 1985.



