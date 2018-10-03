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صفاقس: إنقاذ 9 بحارة وانتشال جثة بحار في حادثة غرق مركب صيد يقلّ 12 بحارا

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:16 ص
صفاقس: إنقاذ 9 بحارة وانتشال جثة بحار في حادثة غرق مركب صيد يقلّ 12 بحارا
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محمد وليد الجموسي
 
أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، عبد الرزاق كريشان، أنه تم الثلاثاء، إنقاذ 9 بحارة كانوا على متن مركب صيد تعرض إلى الغرق على بعد حوالي 25 ميلا من سواحل صفاقس ويضم طاقمه 12 بحارا، مبرزا أن عملية الانقاذ أمّنها مركب صيد آخر كان قريبا من مكان الحادث، وفق تأكيده.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تم انتشال جثة بحار واحد ومازالت عملية البحث على مفقودين اثنين آخرين متواصلة، مؤكدا أن الأبحاث عن أسباب غرق مركب الصيد مازالت جارية، ومن المرجح ان تكون ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وفق تقديره.  
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