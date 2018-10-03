توزر: انطلاقة واعدة للموسم السياحي الشتوي

تسجّل بداية الموسم السياحي الشتوي الجديد في ولاية توزر انطلاقة واعدة بالنظر الى برمجة عدد من التظاهرات السياحية في مجال السياحة الرياضية أساسا والمتمثلة في ماراطون ورالي خلال شهر أكتوبر الجاري، فضلا عن عدد من الوفود الإعلامية والصحفية التي تزور الجهة للتعريف بالمنتوج السياحي بدعوة من الديوان الوطني للسياحة التونسية، بحسب ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف.





وبيّن صوف، في تصريح لمراسلة (وات)، أنه من المنتظر أن تستعيد الجهة مكانتها في خارطة السياحة التونسية ومن المؤمل أن يساهم الخط الجوي توزر ليون في مزيد تدفق السياح الفرنسيين وحتى السياح من جنسيات أوروبية أخرى.





وأكد أن الانطلاقة الواعدة للموسم السياحي الجديد تتزامن مع تواصل تسجيل مؤشرات إيجابية في هذا القطاع خلال العام الجاري بتحقيق زيادة في عدد السياح الوافدين تقدر ب17,5 بالمائة مقارنة بسنة 2017 وذلك من بداية السنة الحالية الى غاية 20 من شهر سبتمبر المنقضي بحلول 147 ألف سائح من جنسيات متنوعة.





وأشار إلى أن مؤشر الليالي المقضاة بلغ حوالي 202 ألف ليلة أي ما يعادل تحسنا قدره 8,6 بالمائة بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية، وفق تأكيده.