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ماجدولين الشارني تستقبل الوفد المشارك في دورة الالعاب الاولمبية للشباب بالارجنتين

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:13 ص
ماجدولين الشارني تستقبل الوفد المشارك في دورة الالعاب الاولمبية للشباب بالارجنتين
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محمد وليد الجموسي
 
استقبلت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني  الثلاثاء الوفد التونسي قبل تحوّله إلى الأرجنتين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستدور فعالياتها بالعاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس" من 06 إلى 18 أكتوبر الجاري .

وشددت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي حضره كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصيان ومدير عام الرياضة المنصف شلغاف ورؤساء الجامعات الرياضية المعنية، على اهمية " رفع الراية الوطنية عاليا وبذل قصارى الجهد من اجل تقديم مردود مشرّف يعكس المستوى المتميّز الذي بلغته الرياضة التونسية " مسدية بالمناسبة تشجيعاتها إلى كافة العناصر الوطنية.
ويتكون الوفد التونسي من 38 رياضيا  25 إناثا و13 ذكورا في 15 اختصاصا رياضيا.  
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