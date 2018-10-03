سوسة: الدورة الثالثة للصالون المتوسطي للبناء وتجهيز الاشغال من 4 الى 7 اكتوبر الجاري

يحتضن فضاء معرض سوسة الدولي من 4 الى 7 اكتوبر الجاري فعاليات الدورة الثالثة للصالون المتوسطي للبناء وتجهيز الاشغال تحت شعار " فلنبنِ تونس" وذلك بمشاركة أكثر من 80 عارضا من تونس ودول أجنبية كفرنسا، والمانيا، وايطاليا، وتركيا، واسبانيا.





وأوضح الرئيس المدير العام لشركة معرض سوسة الدولي، عبد العزيز الدهماني، خلال ندوة صحفية انتظمت الثلاثاء ان تنظيم هذا الصالون يندرج ضمن توجهات ادارة المعرض الرامية الى التفتح على القطاعات المختصة الداعمة لاقتصاد البلاد، والاستجابة لرغبة المهنيين الناشطين في قطاع البناء والتجهيز وتسليط الضوء على الابتكارات والتقنيات الجديدة في عالم البناء.





ويشارك في هذا الصالون، وفق نفس المتحدث، عدد من المنتجين والمصنعين والموزعين والممثلين للعلامات التجارية في قطاع البناء والتشييد وقطاع المعدات والآلات الخاصة بتجهيز حضائر البناء وكذلك شركات الخدمات المتصلة بقطاع البناء ومؤسسات الدعم والمساندة.





وذكر الدهماني ان العارضين بالصالون المتوسطي للبناء وتجهيز الاشغال بسوسة يتوزعون الى عدة اختصاصات تتعلق بمواد البناء، والخزف، والرخام، والبلورن والطاقة المتجددة، والتجهيزات الكهربائية، والمصاعد، والأنظمة الالكترونية، والطاقة المتجددة، والتجهييزات الصحية، والتكييف والتدفئة، ونجارة الألمنيوم والخشب.





كما يضم المعرض أجنحة لاحتضان البنوك، وشركات التأمين والايجار المالي، وشركات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والبعث العقاري.





ويهدف الصالون بحسب المنظمين، بالخصوص، الى الحث على امتلاك الطرق التكنولوجية والتقنيات الحديثة في أساليب البناء التي تتلاءم مع متطلبات البيئة السليمة، وكذلك التعريف بالمؤسسات والمنتوجات، وزيادة قيمة المبيعات، والتعريف بالعلامات التجارية، فضلا عن خلق فرص جديدة للتواصل والشراكة في قطاع البناء وتشجيع التصدير.