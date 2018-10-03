تعزيز التعاون العسكري بين تونس والسعودية، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع بالسفير السعودي

تناول اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء، وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، بسفير المملكة العربية السعودية بتونس، محمد بن محمود العليفي، تعزيز علاقات التعاون العسكري وتطويره بين تونس والمملكة.





وثمن الزبيدي، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، التمرين المشترك بين جيشي الطيران في البلدين. وأضاف أن هذا التمرين سيتلوه تمرين مماثل في مجال القوات الخاصة والإسناد الصحي الذي سيتم تنفيذه في الأيام القليلة القادمة، داعيا إلى إعداد اتفاقية تعاون خصوصية في مجال الطب العسكري تعنى بالتكوين وتطوير البحوث الطبية وتبادل الخبرات.





ومن جهته اعتبر السفير السعودي أن التمرين المشترك في مجال الطيران، "خطوة إيجابية لتبادل الخبرات في مجال الإمداد والإسناد الفني"، معبّرا عن ارتياحه للتطور العسكري بين البلدين. كما عبّر عن أمله في أن يشمل التعاون مجالات متنوعة، على غرار الصحة العسكرية والتصنيع العسكري.





واستعرض الطرفان خلال اللقاء، الروابط الأخوية المتينة والتاريخية القائمة بين البلدين والإرادة المشتركة في العمل، من أجل مزيد النهوض بالتعاون العسكري.