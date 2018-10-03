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غدا.. قادة الكنائس المصرية يحضرون الصلوات على الأنبا بيشوي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:10 ص
غدا.. قادة الكنائس المصرية يحضرون الصلوات على الأنبا بيشوي
الأنبا بيشوي
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توفي الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفرالشيخ والبراري، ورئيس دير الشهيدة دميانة ببراري بلقاس، في الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز 76 عاما.

ومن المقرر أن تقام صلوات الجنازة بدير الشهيدة دميانة ببرارى بلقاس ظهر بعد غد الخميس بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة والشعب القبطى.

وكان الأنبا بيشوي مسؤولا عن لجنة الحوار اللاهوتي، حيث مثل نيافته الكنيسة القبطية في كثير من اللقاءات والحوارات اللاهوتية مع كنائس الروم الأرثوذكس، والكنائس البروتستانتية، والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجليكانية.

المزيد عن: وفاة الانبا بيشوي محافظة الدقهلية قادة الكتائس دير القديسة دميانة بلقاس الدقهلية الانبا بيشوي
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