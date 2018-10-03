مدرب فالنسيا: لم ننتصر على اليونايتد بسبب إهدار الفرص

أثنى مارسيلينو جارسيا تورال، المدير الفني لفالنسيا، على أداء لاعبيه على ملعب أولد ترافورد، في اللقاء الذي خرج بتعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال مارسيلينو، خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء "هذه المباراة ستخدمنا كثيرا للوقوف على ما يمكننا تقديمه، والجوانب التي يجب تطويرها".

وتابع "كان يمكننا الفوز على اليونايتد في الشوط الثاني، حيث كانت هناك بعض الخطورة، أشعر أننا كنا قادرين على الانتصار".

وأضاف "أعتقد أننا كنا متماسكين طوال اللقاء، وشكلنا خطورة كبيرة، لكننا افتقدنا للمسة الأخيرة للخروج بالانتصار أمام منافس عظيم، فخور للغاية بأداء اللاعبين والمستوى التنافسي في اللقاء".

وأوضح "لم نتمكن من الخروج ولو بنقطة في الجولة الأولى أمام يوفنتوس، المنافس الأوفر حظا لتصدر المجموعة، ولكن هناك 4 جولات يمكن خلالها حدوث أي شيء".

وأتم "أعتقد أن الأداء تحسن في أوجه كثيرة، ووصلنا أكثر لمرمى المنافس، بينما لم تكن هناك خطورة على مرمانا، بمرور الوقت نستعيد عناصر كانت مصابة ومهمة للغاية، بالإضافة لآخرين انضموا لفترة الإعداد بشكل متأخر، وحالتهم البدنية لم تكن في أفضل حالاتها".