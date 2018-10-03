رئيس الأدوية بنقابة البيطريين: وقف العمل بمبنى اتحاد المهن الطبية حتى الأحد المقبل

قال الدكتور يوسف العبد رئيس لجنة الأدوية والشركات بنقابة البيطريين، ان قرار وقف العمل بمقر النقابة في مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية، يبدأ من اليوم الأربعاء حتى الأحد، وذلك لاعتباره إجازة رسمية.





وأضاف العبد لـ"الفجر"، أن القرار يأتي بعد وقوع مشادات صباح أمس، التي شهدها مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، ووقوع إصابات بعد اقتحام مجهولين للمقر بأسلحة بيضاء.





وكان قد صرح الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين، بأن قرار وقف العمل حفاظا على حياة الموظفين العاملين بها، وأعضاء الجمعية العمومية المترددين علي مبني اتحاد المهن الطبية.





جاء ذلك عقب وقوع مشادات شهدها المقر بين شركة الأمن التى استعان بها 7 من أعضاء المجلس، صباح امس، لصدور حكم بوقف 6 دعاوى لعزلهم من عضوية مجلس نقابة الصيادلة، وتصعيد غيره تعليقيا، لحين الفصل فى دستورية المادة 34 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، وبين شركة الأمن الموجودة منذ عدة أشهر بمقر الاتحاد.





وكان مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية انقسم على نفسه أمس الإثنين، خلال اجتماعه الأول بعد توقفه لمدة 6 أشهر، ما أدى إلى عقد اجتماعين واتخاذ قرارات مختلفة، وتشكيل هيئتى مكتب.