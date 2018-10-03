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يوسف يجيب .. لماذا شارك الأهلي بالأساسيين أمام النجمة اللبناني

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:37 ص
يوسف يجيب .. لماذا شارك الأهلي بالأساسيين أمام النجمة اللبناني
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علاء خليف
 
تحدث محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، عن مباراة الاياب أمام النجمة اللبناني بدور ال32 من البطولة العربية.


وقال يوسف في مداخلة تليفونية مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: كانت مباراة صعبة وكان لابد من التعامل بجدية معها خاصة بعد التعادل بالقاهره بدون اهداف.


واردف : كان لابد من العمل بها جيدا، وصممنا على الظهور القوي، وبالفعل استطاع الاحمر أن يحقق المطلوب، نحن نلعب كل مباراة للفوز.

المزيد عن: وفاق سطيف محمد يوسف الاهلي الأهلي
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