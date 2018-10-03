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محمد يوسف: افتقدنا الجماهير أمام وفاق سطيف.. لكننا نبدل الصعوبات لدوافع

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:36 ص
محمد يوسف: افتقدنا الجماهير أمام وفاق سطيف.. لكننا نبدل الصعوبات لدوافع
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علاء خليف
 
تحدث محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، عن غياب الجماهير أمام وفاق سطيف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وقال يوسف في مداخلة تليفونية مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "افتقدنا الجمهور اليوم ونتمني تواجدهم، وكان واضح تأثيرهم في لقاء هورويا".


وأكد: "كلنا عارفين المتغيرات اللي بتحصل، لكننا نبدل الصعوبات لدوافع، لو تحدثنا عن الصعوبات لن نعمل".


وأكمل: "فزنا ببطولتين بدون جمهور، وأول تركيزنا يكون عن البطولة، وهناك العديد من الجماهير التي تتابعنا من أمام التلفزيون".

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