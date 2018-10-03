معلول والنقاز في قائمة تونس لمواجهة النيجر

أعلن فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس قائمة النسور لمباراة النيجير، المقرر إقامتها يوم 13 أكتوبر بملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2019.





حيث ضمت القائمة الثنائي علي معلول وحمدي النقاز وجائت كالتالي :





بن مصطفي - بن شريفية - البديري / النقاز - براون - المثلوثي - صيام بن يوسف - البدوي - مرياح - معلول - الحدادي - السخيري - بن عمر - خليل - الخزري - الشعلالي - الصرارفي - فخر الدين بن يوسف - الخنيسي - السليتي - الجبالي - الخاوي - شواط.



