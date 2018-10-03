اليوم .. مباريات مرتقبة في دور الـ 64 لكأس مصر

تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء مباريات دور الـ 64 من مسابقة كأس مصر بإقامة مواجهات مرتقبة وحاسمة في صراع البحث عن مقعد بدور الـ 32.





ومن المقرر أن يلتقي ناصر الفكرية مع المنيا، ونادى شباب قنا مع بنى مزار، وأسوان مع الالمونيوم، وبنى سويف مع اتحاد الشرطه.



