اليوم .. مباريات مرتقبة في دور الـ 64 لكأس مصر
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:31 صمصطفى الجندي
تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء مباريات دور الـ 64 من مسابقة كأس مصر بإقامة مواجهات مرتقبة وحاسمة في صراع البحث عن مقعد بدور الـ 32.
ومن المقرر أن يلتقي ناصر الفكرية مع المنيا، ونادى شباب قنا مع بنى مزار، وأسوان مع الالمونيوم، وبنى سويف مع اتحاد الشرطه.
وتشهد باقي اللقاءات كوكا كولا مع الترسانه، وإف سى مصرمع بورتو، والقناه مع منتخب السويس، وفاقوس مع منيه سمنود.
كما يواجه نادي بني عبيد نظيره فريق مركز شباب تلا، وجمهورية شبين مع غزل المحلة، وأبو قير مع فاركو، والجزيرة مع الأوليمبي، وبهتيم مع طنطا، والمنصورة مع نبروة.
وفي حالة إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الأندية الصاعدة.