الحلقة الثانية والثلاثين من "الأب الروحي" ضمن قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب (فيديو)





دخلت الحلقة الثانية والثلاثين من مسلسل "الأب الروحي" ضمن قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





المسلسل من بطولة الفنان أحمد عبدالعزيز وسوسن بدر ولطفي لبيب وعزت أبو عوف وإيهاب فهمي وحسن حسني ومحمد عادل ومحمد محمود عبدالعزيز ومن تأليف هاني سرحان وإخراج تامر حمزة ومن إنتاج "مجموعة فنون مصر".







