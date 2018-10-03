الحلقة الثانية والثلاثين من "الأب الروحي" ضمن قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب (فيديو)
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:26 صالفجر الفني
دخلت الحلقة الثانية والثلاثين من مسلسل "الأب الروحي" ضمن قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
المسلسل من بطولة الفنان أحمد عبدالعزيز وسوسن بدر ولطفي لبيب وعزت أبو عوف وإيهاب فهمي وحسن حسني ومحمد عادل ومحمد محمود عبدالعزيز ومن تأليف هاني سرحان وإخراج تامر حمزة ومن إنتاج "مجموعة فنون مصر".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما سوسن بدر دراما الفجر الفني الاب الروحي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن احمد عبد العزيز