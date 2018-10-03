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محمد يوسف يكشف إصابة علي معلول

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:29 ص
محمد يوسف يكشف إصابة علي معلول
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أحمد جمال وعلي نبوي
 
قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن علي معلول تعرّض للإصابة بمزق في العضلة الضامة، خلال مشاركته في مباراة وفاق سطيف الجزائري، التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة قبل مشاركته في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.


وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان وإسلام محارب.


ويخوض الأهلي لقاء العودة بالجزائر يوم 23 أكتوبر الحالي.

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