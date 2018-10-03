18 لاعب في قائمة المنيا لمواجهة الفكرية في كأس مصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، تدريباته ، استعدادًا لمواجهة فريق ناصر الفكرية اليوم الأربعاء على ملعب مدينة أبوقرقاص في الثانية والنصف ظهرًا، ضمن مباريات دور الـ 64 ببطولة كأس مصر.





كما أعلن السيد عن قائمة قائمة الـ 18 لاعب التي تشارك في مباراة الفكرية والتي ضمت : محمد حسانين وعبد الكافي رجب ( حراس مرمى ) وليد أوشا - أشرف أنور - أيمن ناصر – هادي أنور – برسوم محروس – أحمد خليفه - محمود سمير – مصطفى الشوبكشي – محمد شديد – محمود تريكه – محمد سماره- عمرو عثمان - أحمد عصام – محمد عبدالسميع - ابراهيم جلال - كريم حسن .





وقال المدير الفني للمنيا ، أن فريقه استعد بقوة لتلك المباراة، خاصة أن الفكرية من الفرق الجيدة والتي تقدم مباريات قوية على ملعبها، بالإضافة إلى أن مباريات الكأس دائمًا تكون لها طابع خاص، وتشهد ندية وأداء قوي من غالبية الفرق المشاركة.





يذكر أن المنيا خاض مبارتين سابقتين بالكأس هذا الموسم، حيث تغلب على فريق بترول أسيوط بعقر داره بهدفين دون رد، كما تغلب على فريق "اطسا" بثلاثة أهداف نظيفة الأربعاء الماضي.



