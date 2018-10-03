المصري: نحلم بالتتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية

أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري، ان ناديه يحلم بالفوز ببطولة الكونفيدرالية، عندما يواجه فيتا كلوب غدا،على ستاد بورسعيد، في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية.









قال الخولي في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن المصري يستعد بقوة لخوف مباراة فيتا كلوب من اجل تحقيق الفوز وعبور نصف النهائي، مشيرا إلى أن لاعبي المصري لديهم العزيمة والاصرار لتحقيق هدفهم.









واشار إلي أن المباراة ستشهد حضور 10 الاف متفرج، مشيدا بسلوك جماهير بورسعيد، التي لم يخرج منها اي لفظ خارج طوال الفترة الماضية.



