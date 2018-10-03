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غادة والي: مصر مؤمنة دائمًا بالعمل الدولي التشاركي مع كل الأطراف

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:44 ص
غادة والي: مصر مؤمنة دائمًا بالعمل الدولي التشاركي مع كل الأطراف
غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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أمنية فوزي
 
علقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على مشاركة مصر في اجتماع الأمم المتحدة، قائلة إن مصر من مؤسسي الأمم المتحدة، ومؤمنة دائمًا بالعمل الدولي التشاركي مع كل الأطراف.

وأوضحت والي، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية ريها السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن وجود الرئيس كل عام في الأمم المتحدة يوصل صوت مصر وإفريقيا والمنطقة العربية، وكلمته يتم استقبالها بقدر كبير من التقدير والاحترام.

وأضافت أنه من المهم جدًا أن يطلعوا على ما تقوم به مصر، لافتة إلى أنها شاركت في 4 فعاليات على هامش الاجتماع.
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