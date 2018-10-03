مدرب الأهلي يعلق على التغييرات أمام وفاق سطيف وإيقاف إكرامي "المفاجيء"

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على التغييرات التي أجراها في مباراة اليوم أمام وفاق سطيف الجزائري.









وكان الأهلي فاز على وفاق سطيف بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.









عن تغيير حسام عاشور ونزول أكرم توفيق قال: "عاشور كان يعاني من الإصابة في الوقت الاخير من المباراة، وحاولنا الحفاظ عليه، أما صلاح محسن فلم يكن في حالته، فقررنا إغلاق المساحات بنزول أكرم توفيق بدلا من عاشور" .









وأردف قائلا: "وليد أزارو قدم مباراة جيدة ولم أستبدله في اللقاء، لأني أريد ان أمنحه الثقة".









عن إيقاف الحارس شريف إكرامي قال: "علمنا بهذا القرار ليلة المباراة، وهو أمر عليه علامة استفهام كبيرة ونفس الأمر بالنسبة للجماهير، ولكن أود أن أهدي هذا الفوز للجماهير التي لم تنجح في الحضور".



